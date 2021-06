Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Zweijähriger gerät mit Laufrad auf Straße und prallt mit Auto zusammen - Kind leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Donnerstag gegen 14.20 Uhr ist ein Zweijähriger aus Kempen in Kempen auf der Rosenstraße mit einem Laufrad unvermittelt auf die Straße gefahren. Das Kind spielte mit dem Rad auf einer Grundstückseinfahrt. Aus dem Augenwinkel habe die Mutter sehen können, wie ihr Sohn in Richtung Fahrbahn gefahren sei, ihn jedoch nicht mehr rechtzeitig stoppen konnte. Der Zweijährige prallte auf der Fahrbahn gegen den Hinterreifen eines vorbeifahrenden Autos einer 36-jährigen Kempenerin. Dabei wurde der Junge leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn vorsorglich in ein Krefelder Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand augenscheinlich kein Sachschaden. /mr (515)

