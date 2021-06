Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Radfahrer stoßen zusammen. Eine Radfahrerin wird schwer verletzt

Willich-Neersen (ots)

Am Sonntag, 27.06.2021, gegen 11:30 Uhr, befuhr ein 45jähriger Radfahrer aus Schwelm den Radweg auf der Venloer Straße in Fahrtrichtung Kirschenweg. Kurz vor dem Kirschenweg beabsichtigte er eine vor ihm fahrende 63jährige Radfahrerin aus Willich linksseitig zu überholen. Als er sich in Höhe der Radfahrerin befand, scherte diese plötzlich nach links aus, um ihre Fahrt auf den Kirschenweg fortzusetzen. Hierbei stießen beide Radfahrer zusammen und kamen zu Fall. Durch den Sturz wurde die Radfahrerin schwer verletzt. Der Radfahrer blieb unverletzt. /ts (520)

