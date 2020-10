Polizei Bonn

POL-BN: Swisttal: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus - Aktionstag des Einbruchschutzes

Bonn (ots)

Eine beschädigte Terrassentür hinterließen Einbrecher an einem Einfamilienhaus auf der Straße Klein Olheim in Swisttal. In der Zeit von Dienstag (13.10.2020), 18 Uhr bis Mittwoch (14.10.2020), 09 Uhr drangen unbekannte durch das Aufhebeln der Terrassentür in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Art und Umfang des Diebesgutes sind derzeit noch nicht bekannt.

Das zuständige Kriminalkommissariat 34 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Rufnummer 0228 15-0.

Zum bundesweiten Aktionstag des Einbruchschutzes am Sonntag, 25.10.2020, bieten die Präventionsexperten der Bonner Polizei interessierten Bürgerinnen und Bürgern ein dreitägiges Beratungsprogramm zum wirksamen Einbruchschutz an.

Von Freitag, 23.10.2020, bis Sonntag, 25.10.2020, sind die Berater jeweils von 08:00-18:00 Uhr für Interessierte im Einsatz - coronabedingt nicht in Form von Gruppenberatungen oder -vorträgen, sondern über das Telefon oder unter Beachtung der aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen bei den Bürgerinnen und Bürgern zu Hause.

Das Programm im Überblick:

Freitag, 23.10.2020: Telefonischer Beratungstag

Samstag/Sonntag, 24./25.10.2020: Vor-Ort-Beratungen

Die Einbruchschutzberater des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz bitten alle Interessierten um vorherige Anmeldung unter der Service-Nummer 0228 15-7676 oder über E-Mail: Einbruchschutz.Bonn@polizei.nrw.de.

Informationen zur aktuellen Einbruchsituation in Bonn und der Region finden Sie auf der Homepage der Bonner Polizei: https://bonn.polizei.nrw/artikel/aktuelle-einbruchssituation

