Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehrere Pkw beschädigt - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - An der Straße Auf dem Knüll wurden durch unbekannter Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag (06.02. - 07.02.) mehrere Pkw beschädigt.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge kam es an bisher vier bekannt gewordenen Pkw zu Beschädigungen. Hierbei wurden die jeweiligen Außenspiegel gewaltsam beschädigt. Die Fahrzeuge waren am Straßenrand oder in Parkbuchten abgestellt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell