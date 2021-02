Polizei Gütersloh

POL-GT: Hilflose Lage ausgenutzt und Pkw entwendet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (TP) Am frühen Sonntagmorgen (07.02.21) kam es in Gütersloh zu einem Diebstahl eines Pkw. Dabei wurde gegen 07.00 Uhr die hilflose Lage einer Pkw-Fahrerin ausgenutzt, die mit ihrem Fahrzeug in einer Schneeverwehung auf dem Morseweg in Gütersloh stecken geblieben war. Zunächst boten drei männliche Personen der Frau ihre Hilfe an, stiegen dann jedoch in den Pkw und entfernten sich. Der Pkw konnte durch eingesetzte Polizeikräfte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen verschlossen aufgefunden werden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Wer hat im besagten Tatzeitraum verdächtige Feststellungen im Bereich des Tatortes gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Gütersloh unter Telefonnummer 05241-869-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

