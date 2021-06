Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldekirchen: Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Unfall- kann gestellt werden: Blutprobe

Nettetal-Kaldekirchen: (ots)

Ein 34-jähriger polnischer Autofahrer aus Nettetal verursachte am Montag gegen 13:15 Uhr einen Unfall. Der Mann fuhr nach Zeugenangaben in Schlangenlinien auf der Straße Schwanenhaus. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, das eine 26-jährige Nettetalerin steuerte. Am Fahrzeug der Nettetalerin entstand Sachschaden. Die Einsatzkräfte der hinzugezogenen Polizei bemerkten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 34-Jährigen. Der Alkoholvortest ergab einen Promillewert von mehr als 2 Promille. Nach diesem Testergebnis lief der Autofahrer plötzlich davon. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf und konnten den Flüchtigen stellen. Sie brachten ihn zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Wache./ah (528)

