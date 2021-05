Polizei Dortmund

POL-DO: Pandemiegefahren bestehen auch am Phoenixsee - Stadt und Polizei kontrollieren an den bevorstehenden freien Tagen verstärkt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0505

Der Phoenixsee in Dortmund-Hörde ist Anziehungspunkt für viele Besucher und somit ein sehr beliebtes Naherholungsgebiet. Das gilt umso mehr an Feiertagen, Wochenenden und bei schönem Wetter. Gleichzeitig befinden wir uns immer noch in der dritten Corona-Welle und nach wie vor gelten die bekannten Regelungen zum Infektionsschutz. Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Dortmund mit Unterstützung von Einsatzkräften der Dortmunder Polizei werden in den nächsten Tagen zum Schutz der Gesundheit Aller verstärkt am Phoenixsee kontrollieren.

In den letzten Tagen war bei schönem Wetter ein erheblicher Zulauf zum See festzustellen. Natürlich wollen die Menschen bei Sonne und Wärme an die frische Luft, zu sehen war aber auch, dass viele Besucher keinen Mund-Nasen-Schutz trugen und die Abstandsregelungen nicht einhielten.

Der Dortmunder Oberbürgermeister Thomas Westphal und der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange haben viel Verständnis für den Freiheitsdrang der Menschen, sie bitten aber dennoch um Zurückhaltung und Achtsamkeit im Sinne des Infektionsschutzes für die nächsten Wochen.

Gregor Lange bittet noch ein wenig um Geduld: "Aktuell gehen die Neuinfektionen auch in Dortmund leicht zurück, aber alle Experten sagen uns, dass wir immer noch in der 3. Welle der Pandemie sind und wir nicht nachlässig oder gar unvorsichtig werden dürfen. Bei allem Verständnis nach diesem langen Lockdown müssen wir noch ein paar Wochen Geduld haben und die Regeln beachten. Gemeinsam mit den Kräften der Stadt Dortmund werden wir auch am Phoensixsee die Einhaltung der Hygieneregeln überwachen, mit den Menschen sprechen und bei Uneinsichtigkeit auf Verstöße konsequent reagieren."

Der Dortmunder Polizeipräsident macht deutlich: "In der jetzigen Phase des Lockdowns leichtsinnig zu werden, kann vieles des bislang Erreichten wieder kaputt machen. Lassen Sie uns gemeinsam diese dritte Welle beenden und erarbeiten wir uns gemeinsam die lang ersehnten Freiheiten!"

Stadt und Polizei Dortmund werden am Vatertag und auch an den kommenden Wochenenden mit verstärkten Kräften am und rund um den Phoenixsee präsent sein. Dabei wird es um den Hygieneschutz, aber auch um das Thema "Poserszene" und die damit zusammenhängenden Verkehrsbelastungen im umliegenden Bereich gehen.

Sprechen Sie unsere Kolleginnen und Kollegen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt an, sobald Sie Hinweise auf Straftaten und/oder Ordnungswidrigkeiten geben können. Rechnen Sie aber auch damit, dass die eingesetzten Einsatzkräfte bei festgestellten Verstößen eine klare Linie verfolgen und konsequent einschreiten werden.

Der See ist für alle da: Aber haben Sie Verständnis für all diejenigen, die sich schon seit Monaten an die Regeln halten und die - wie wir alle - ein Ende der Pandemie herbeisehnen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell