Polizei Dortmund

POL-DO: 71-Jährigem die Geldbörse gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0502

Unbekannte haben einem 71-jährigen Dortmunder am frühen Montagabend (10. Mai) die Geldbörse gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der 71-Jährige war gegen 17.45 Uhr an der Westhoffstraße unterwegs. Vor einem dortigen Seniorenwohnheim sprach ihn ein unbekannter Mann an. Kurze Zeit später bemerkte er das Fehlen seines Portemonnaies.

Ein Zeuge hatte derweil beobachtet, wie offenbar während des Gesprächs mit dem fremden Mann ein weiterer Mann von hinten an den Dortmunder herantrat und in die Westentasche des 71-Jährigen griff. Das so entwendete Portemonnaie warfen die Täter wenige Meter weiter - ohne das zuvor enthaltene Bargeld (ein dreistelliger Betrag) - weg.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: zwischen 20 und 25 Jahre alt, ein Täter dunkel gekleidet, der andere mit einer auffälligen weißen kurzen Hose. Sie flüchteten in westliche Richtung.

Haben Sie die Tat oder die flüchtenden Täter beobachtet? Dann melden Sie sich mit Ihren Hinweisen bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell