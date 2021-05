Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Körperverletzung in Lünen-Süd - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0500

Ein 59-jähriger Lüner ist in der Nacht auf Sonntag (9. Mai) in der Jägerstraße von zwei unbekannten Männern angegriffen und mit einem Baselballschläger verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge ging der Mann gegen 1 Uhr nachts von der Wörthstraße in Richtung Jägerstraße. Als er in diese einbog, standen zwei Männer vor ihm. Ohne Vorankündigung habe einer dieser Männer mit einem Baseballschläger in Richtung des 59-Jährigen geschlagen - und diesen getroffen.

In diesem Moment erschien offenbar ein weißer Pkw (Hyundai) an der Örtlichkeit. Die Männer liefen nun zu Fuß in Richtung des Seeparks. Der Wagen fuhr weiter.

Der Beschreibung zufolge handelte es sich um zwei etwa 180 cm große Männer. Die Person, die mit dem Baseballschläger zuschlug, trug eine schwarze Jeanshose, ein dunkles Oberteil und eine dunkle Wollmütze. Sein Begleiter war mit einer dunklen Jeanshose, einem weißen Kapuzenpullover und einer schwarzen Cappy bekleidet.

Haben Sie die Tat beobachtet und/oder können Sie Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen geben? Melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache unter 0231-132-7441.

