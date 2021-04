Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Autofahrer übersieht Radfahrer (14.04.2021)

Konstanz (ots)

Leicht verletzt wurde ein 48-jähriger Fahrradfahrer am Mittwoch gegen 18.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Reichenaustraße / Opelstraße. Ein aus der Opelstraße kommender 65-jähriger Autofahrer wollte nach rechts in die Reichenaustraße einbiegen und übersah hierbei den aus gleicher Richtung fahrenden Radfahrer, der bei Grün an der Rad- und Fußgängerampel die Reichenaustraße queren wollte. Der Senior touchierte mit seinem Auto den Radfahrer, woraufhin dieser stürzte und sich leicht verletzte. Zur weiteren Untersuchung brachte der Rettungsdienst den 48-Jährigen ins Krankenhaus. Das Fahrrad wurde durch den Unfall leicht beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell