Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Betrunken mit dem Auto unterwegs (14.04.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer ist am Mittwoch gegen 21 Uhr auf der Straße "Kaiserring" in eine Polizeikontrolle geraten. Bei der Kontrolle eines 55-jährigen BMW Fahrers fiel den Beamten deutlicher Alkoholgeruch auf, was ein Alkoholtest mit über 1,3 Promille bestätigte. Der Mann musste erst eine Blutprobe und dann seinen Führerschein abgeben. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen einer Trunkenheitsfahrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell