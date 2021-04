Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Aggressiver Mann greift Polizisten an (14.04.2021)

Bräunlingen (ots)

Weil ein Mitbewohner mehrere Dinge in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Blaumeerstraße kaputtschlug, hat ein 25-Jähriger am Mittwochabend gegen 19 Uhr die Polizei verständigt. Ein 22-Jähriger hatte eine Glasscheibe eingeschlagen. Als die Polizei eintraf, ging der junge Mann gereizt und sofort aggressiv auf sie und den 25-jährigen Mitbewohner zu. Dabei ergriff er unter anderem einen Topfdeckel, den er als Schlagwaffe gegen die Polizisten einsetzte. Mit vereinten Kräften gelang es den Beamten, den um sich schlagenden und wie wild gebärdenden Mann festzunehmen. Hierbei erlitt ein Polizist leichte Verletzungen. Gegen den 22-Jährigen wird jetzt wegen des tätlichen Angriffs auf die Polizisten ermittelt. Darüber hinaus muss er sich wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten.

