Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autofahrer nach Unfall mit Radfahrer gesucht

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Im Bereich Sterkrader Straße/Birkenstraße hat es am Sonntagmittag, gegen 13 Uhr, einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem ein 21-jähriger Fahrradfahrer aus Bottrop leicht verletzt wurde. Der junge Mann meldete sich ein paar Stunden nach dem Unfall bei der Polizei und gab an, von einem Autofahrer - beim Vorbeifahren - touchiert worden zu sein, woraufhin er gestürzt ist. Beide Unfallbeteiligten hatten zwar direkt anschließend miteinander gesprochen, aber nicht alle Personalien ausgetauscht. Da der 21-Jährige etwa zwei Stunden nach dem Unfall im Krankenhaus behandeln werden musste, meldete er den Unfall auch der Polizei. Nach dem Autofahrer wird gesucht. Er soll in einem weißen Kleinwagen unterwegs gewesen sein. Der Mann wird gebeten, sich bei der Polizei (unter Tel. 0800/2361 111) zu melden.

