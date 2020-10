Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Jugendlicher kommt auf nassem Laub mit Kickroller zu Fall

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Ein Jugendlicher rutschte am Freitag, um 12:50 Uhr, mit seinem Kickroller auf nassem Laub an der Hegestraße aus und kam zu Fall. Möglicherweise ist er hierbei verletzt worden. Ein 68-jähriger Autofahrer sei abgebogen. Der Jugendliche habe gebremst und ist hierbei zu Fall gekommen. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Nach einem kurzen Gespräch fuhr der Jugendliche weiter. Zeugen, bzw. der Jugendliche werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

