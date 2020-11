Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Unbekannte stehlen Installationskleinverteiler ++ Zigarettenautomat hält Aufbruchsversuchen stand

DillenburgDillenburg (ots)

Aßlar- Unbekannte stehlen Installationskleinverteiler

Zwischen Freitag (20.11.2020), 15:00 Uhr und Dienstag (24.11.20220), 10:45 Uhr verschafften sich unbekannte Diebe Zutritt zu einer Baustelle in der Europastraße. Aus einem Lagerraum stahlen die Unbekannten 17 Installationskleinverteiler. Der Schaden wird mit 13.600 Euro beziffert. Die Wetzlarer Polizei ermittelt und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Europastraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Aßlar-Werdorf: Zigarettenautomat hält Aufbruchsversuchen stand

Unbekannte brachten mehrere Böller in den Ausgabeschacht des Zigarettenautomaten in der Pfarrstraße ein und zündeten diese. Durch die Detonation wurde der Automat beschädigt. Die Diebe gelangten jedoch nicht an die Zigaretten. Der Schaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Ein aufmerksamer Zeuge meldete in diesem Zusammenhang, drei sehr junge, 160 cm große, maskierte männliche Personen. Wer kann Hinweise zu den Unbekannten, die am Dienstagabend (24.11.2020), um 20:58 Uhr in der Pfarrstraße zuschlugen, geben? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

