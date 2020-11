POL-LDK: 5er BMW zerkratzt ++ Polizisten angegriffen und verletzt ++ Einkaufswagenbox beschädigt ++ 34-Jährige fährt offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss ++ Alkohol im Wert von 700 Euro gestohlen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Haiger: 5er BMW zerkratzt

200 Euro wird die Reparatur an einem schwarzen 5er BMW kosten. Zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr zerstörten Unbekannte am vergangenen Samstag (21.11.2020) den rechten Außenspiegel des schwarzen 5er. Der BMW parkte am Fahrbahnrand in der Erikastraße. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu den Vandalen geben können, werden gebeteten sich mit der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Eschenburg-Eibelshausen: Polizisten angegriffen und verletzt

Im Rahmen einer sogenannten häuslichen Gewalt wurde die Polizei am Mittwoch (18.11.2020) in ein Eschenburger Ortsteil gerufen. Dort kam es zu einer Auseinandersetzung, in dessen Verlauf ein 37-Jähriger seine Partnerin getreten und eine Treppe hinuntergestoßen haben soll. Der aus Plettenberg stammende 37-Jährige war daraufhin aus der Wohnung geflüchtet. Sofort herbeigeilte Polizisten fahndeten nach dem Flüchtigen. In der Johannisbergstraße trafen die Ordnungshüter den 37-Jährigen an. Die Beamten forderten den Mann auf, stehen zu bleiben. Sofort griff der offenbar bewaffnete Mann die Polizisten an. Die Ordnungshüter setzten Pfefferspray an, was jedoch keine Wirkung zeigte. Der 37-Jährige schlug und trat nach den Polizisten, die daraufhin den Teleskopschlagstock einsetzten. Die Beamten brachten den offensichtlich unter Drogeneinfluss stehenden Mann unter Kontrolle und fixierten diesen auf dem Boden. Auch hierbei leistete er erheblichen Widerstand. Zwei Dillenburger Polizisten verletzten sich leicht. Der Plettenberger wurde mit einem Rettungswagen, aufgrund seines Drogenkonsums und des daraus resultierenden Gesundheitszustandes, in ein Krankenhaus verbracht. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen häuslicher Gewalt, Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte zu.

Herborn- Einkaufswagenbox beschädigt

Unbekannte Vandalen beschädigten in der Nacht von Freitag (13.11.2020) auf Samstag (14.11.2020) eine Einkaufswagenbox auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes in der Konrad-Adenauer-Straße. Zwischen 22:59 Uhr und 07:00 Uhr machten sich die Unbekannten an der Box zu schaffen und zerstörten eine Seitenscheibe. Der Schaden beläuft sich auf 700 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: 34-Jährige fährt offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Mit rund 85 Km/h fuhr am Sonntag (22.11.2020) eine 34-Jährige durch die Innenstadt von Wetzlar. Grund genug, für die Ordnungshüter, die Peugeot-Fahrerin in ihrem 206 zu kontrollieren. Um 04:22 Uhr hielten sie die aus einem Wetzlarer Stadtteil stammende Frau am Karl-Kellner-Ring an. Die Polizisten bemerkten starken Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,99 Promille. Den Beamten ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum bei der 34-Jährigen. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf den Konsum von Kokain und Morphin. Die Peugeot-Fahrerin musste mit zur Polizeiwache, dort erfolgte eine Blutentnahme, die ein hinzugezogener Arzt durchführte. Ihren Führerschein stellten die Beamten sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte die Wetzlarerin die Wache wieder verlassen. Sie muss sich nun wegen des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss verantworten.

Wetzlar: Alkohol im Wert von 700 Euro gestohlen

Am Samstag (21.11.2020) betrat ein 40-Jähriger den Einkaufsmarkt in der Industriestraße. In seinen mitgeführten Rucksack, sowie seinen Einkaufswagen lud der wohnsitzlose Mann mehrere Flaschen hochwertigen Alkohol. Gegen 16:55 Uhr passiere er den Kassenbereich ohne die Ware, im Wert von rund 700 Euro, zu bezahlen. Eine Marktmitarbeiterin sprach ihn an und versuchte den Mann aufzuhalten. Dieser stieß die Mitarbeiterin von sich, so dass die Frau zu Boden stürzte. Ein herbeigeeilter Ladendetektiv, sowie ein weiterer Mitarbeiter konnten den 40-Jährigen nach einer kurzen Rangelei bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Mann führte keine Ausweispapiere mit sich und stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Die Ordnungshüter verbrachten den Mann zur Polizeiwache. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Wache verlassen. Auf ich kommt nun eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls zu.

