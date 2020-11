Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Gartenhütte durchwühlt ++ Geldbörse und Handy aus Einkaufswagen gestohlen ++ Unbekannte zerkratzen Seat Arona

DillenburgDillenburg (ots)

Dillenburg- Gartenhütte durchwühlt

Unbekannte begaben sich auf das Gelände der Kleingartenanlage im Dillfeld. Zwischen Dienstag (17.11.2020) und Mittwoch (18.11.2020) drangen sie in eine Hütte ein und durchwühlten diese. Nach derzeitigem Stand stahlen die Unbekannten nichts. Die Dillenburger Polizei ermittelt und fragt: Wem sind zwischen 18:30 Uhr und 15:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Dillfeld aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Ehringshausen-Dillheim: Geldbörse und Handy aus Einkaufswagen gestohlen

Eine 68-Jährige tätigte am Freitag (13.11.2020), um 10:30 Uhr, ihren Einkauf in einem Lebensmittelmarkt in der Herborner Straße. Ihre Geldbörse und ihr Handy legte die Frau aus Ehringshausen im Einkaufswagen ab. In einem unbemerkten Moment griff ein Unbekannter offenbar in den Wagen und schnappte sich die Geldbörse und das Handy. Neben Bargeld befanden sich mehrere Karten in dem Portemonnaie. Der Schaden wird mit 400 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Braunfels: Unbekannte zerkratzen Seat Arona

Zwischen Mittwoch (18.11.2020), 18:00 Uhr und Donnerstag (19.11.2020), 14:40 Uhr parkte ein roter Seat Arona in der Straße "Kirschenhohl" unterhalb der Straße "Am Kurpark". Irgendwann in diesem Zeitraum zerkratzten Unbekannte die Fahrertür, sowie den A-Holm auf der Fahrerseite. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Hinweise zu den Vandalen erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

