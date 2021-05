Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Mülltonnenbrand an der Schmiedingstraße

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0501

In der Nacht zu Sonntag (9. Mai) hat es auf dem Müllsammelplatz eines Mehrfamilienhauses an der Schmiedingstraße gebrannt. Die Polizei geht nach den ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Gegen 23.55 Uhr hatte ein Zeuge Polizei und Feuerwehr verständigt, weil er den Brand in Höhe der Hausnummer 10 bemerkt hatte. Das Feuer zerstörte zwei Mülltonnen und richtete auch am angrenzenden Gebäude Schaden an.

Die Polizei fragt nun: Wer hat im Bereich des Tatortes in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell