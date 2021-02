Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohn-/ Geschäftshaus

Wegberg (ots)

Unbekannte Personen schlugen in der Zeit zwischen Samstag, 6. Februar, 19 Uhr und Sonntag, 7. Februar, 6.30 Uhr, die Scheibe einer Glastür ein, die in Geschäftsräume am Rathausplatz führt. Im Inneren des leerstehenden Gebäudes rissen die Täter ein Waschbecken aus der Wand und Lampen von der Decke, die sie anschließend entwendeten.

