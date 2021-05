Polizei Dortmund

POL-DO: Pokalfinale am Donnerstag: Polizei appelliert an Verantwortungsbewusstsein der Fans - Jubeln ja, aber bitte zuhause!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0503

Am Donnerstagabend (13. Mai) geht es in Berlin um 20.45 Uhr um alles. Der BVB steht im Finale um den DFB-Pokal und hofft beim Spiel gegen RB Leipzig auf den letzten verbliebenen möglichen Titel der aktuellen Saison. Und zahlreiche Fans werden mitfiebern - zuhause, am Bildschirm. Denn das Finale ist kein normales, sondern eines in Zeiten von Corona und den damit verbundenen Einschränkungen. Die Polizei bereitet sich auf einen Einsatz in der Heimatstadt der Borussia vor - verbunden aber mit einem dringenden Appell: Geben Sie uns keinen Anlass in Dortmund einschreiten zu müssen. Und schützen Sie damit sich und andere!

So groß die Freude bei einem Titelgewinn wäre - auch im Polizeipräsidium -, so wichtig ist es in diesen Zeiten jedoch vor allem, die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung einzuhalten. In Dortmund gelten auch am Donnerstag weiterhin Kontaktbeschränkungen und auch die Ausgangssperre ab 22 Uhr. Die Polizei Dortmund hat in den vergangenen Monaten immer wieder erlebt, wie verantwortungsvoll die BVB-Fans mit den Einschränkungen umgehen. Deshalb setzt die Polizei auch am Donnerstag auf dieses Verantwortungsbewusstsein. Das heißt jedoch nicht, dass sich die Beamtinnen und Beamten nicht trotzdem auf einen Einsatz vorbereiten.

Die Polizei Dortmund wird rund um das Spiel - und vor allem das Spielende - im Stadtgebiet unterwegs sein. Besonders beliebte Fan-Treffpunkte werden die Einsatzkräfte im Auge behalten. Bei aller möglichen Freude wird trotzdem gelten: Die Polizei muss und wird bei Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung, aber natürlich auch bei anderen Störungen oder gar Straftaten konsequent einschreiten. Große Fan-Treffen, Jubelfeiern mit sich in den Armen liegenden Fans, auch Autokorsi sind in diesem Jahr nach dem Schlusspfiff weder möglich noch angebracht. So schwer es für jeden einzelnen Fan sein mag.

Der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange dazu: "Als Dortmunder verfolge natürlich auch ich die Spiele des BVB und kann die Freude der Fans bei einem möglichen Sieg im DFB-Pokalfinale absolut nachvollziehen. Endlich ein Grund zur Freude in diesen schwierigen Zeiten. Doch genau diese Zeiten mit all ihren Einschränkungen sind es, die uns eben auch zwingen, diese Freude anders auszudrücken als sonst. Ich appelliere an alle Dortmunderinnen und Dortmunder: Verleihen Sie Ihrer Freude zuhause Ausdruck. Dass sie sich verantwortungsvoll und den Regeln entsprechend verhalten können, haben die BVB-Fans in den letzten Monaten bereits mehrfach bewiesen. Bestärken Sie diesen positiven Eindruck! Und sorgen wir alle gemeinsam dafür, dass wir die aktuelle positive Entwicklung nicht durch unser Handeln in Gefahr bringen."

