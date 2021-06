Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrraddiebstahl in Nordenham +++ Zeugenaufruf

Zwischen Samstag, 26. Juni 2021, 20:30 Uhr, und Sonntag, 27. Juni, 10:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein vor einem Mehrfamilienhaus an der Adolf-Vinnen-Straße abgestelltes schwarzes Elektro-Fahrrad der Marke Prophete. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 800 Euro. Zeugen, die zur Tatzeit relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham unter der Telefonnummer 04731-99810 in Verbindung zu setzen.

