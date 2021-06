Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person in Butjadingen

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 27. Juni 2021, ereignete sich gegen 03:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 859 in Butjadingen / OT Iffens. Ein 18-jähriger Butjenter befuhr mit einem PKW die Landesstraße aus Stadland kommend in Richtung Burhave. In einer Linkskurve verlor der Butjenter aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass er zunächst nach links von der Fahrbahn abkam. Beim Versuch, Gegenzulenken, kam der PKW ins Schleudern und prallte im rechten Seitenraum gegen einen Straßenbaum. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Sein 17-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Butjadingen, blieb unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wurde auf 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell