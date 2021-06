Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeuge nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 27. Juni 2021, ereignete sich gegen 18:00 Uhr ein Verkehrsunfall an der Stedinger Straße, zwischen den Einmündungen "Hermann-Allmers-Weg" und "Brauereiweg", in Delmenhorst.

Ein Zeuge beobachtete, wie ein grauer Skoda auf dem dortigen Parkstreifen rückwärts gegen die Front eines blauen VW fuhr. Weiter beobachtete er, wie die Pkw-Fahrerin ausstieg, den Schaden am VW in Augenschein nahm und sich daraufhin mit ihrem Skoda von dem Unfallort entfernt.

Der Zeuge setzte sie Geschädigte des VW über den Verkehrsunfall in Kenntnis. Leider vergaßen beide jedoch seine Personalien zu notieren.

Die Polizei Delmenhorst sucht im Zuge der Ermittlungen nach dem Unfallzeugen. Dieser wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0, zu melden.

