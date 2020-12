Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (kal)

EinbeckEinbeck (ots)

Am Freitag, den 04.12.2020 ereignete sich in Markoldendorf in der dortigen Schulstraße ein Verkehrsunfall. Aufgrund der Spurenlage war dort ein Fahrradfahrer gegen den linken Außenspiegel sowie gegen die linke Fahrzeugseite vom Pkw eines 61-jährigen Geschädigten gekommen. Der Außenspiegel wurde komplett abgefahren, die Fahrzeugseite zerkratzt. Der Verursacher meldete sich dann einige Zeit später direkt bei der Geschädigten. Der entstandene Sachschaden kann im Moment noch nicht genau beziffert werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

