POL-NOM: Diebstahl eines Werkzeugkoffers(kal)

Am Donnerstag den 03.12.2020 wurde in der Zeit von 10:30 Uhr bis 10:45 Uhr ein Werkzeugkoffer vom Grundstück eines 39-jährigen Einwohners aus Sievershausen entwendet. Die Schadenshöhe wird mit 50 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0.

