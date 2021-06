Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Brake: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer - Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 26.06.2021, 16:10 Uhr, kam es in Brake auf der Golzwarder Straße, in Höhe Hausnummer 3, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem beteiligten Transporter-Anhänger-Gespann und einem Fahrradfahrer. Zur Verkehrsunfallzeit lag ein erhöhtes Verkehrsaufkommen vor. Der 65-jährige Fahrer aus Brake eines Opel Vivaro Transporters mit einem einachsigen geschlossenen Anhänger befuhr die Golzwarder Straße in Richtung Weserstraße. Der 70-jährige Fahrradfahrer aus Brake fuhr auf dem Geh- und Radweg in entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 3 löste sich der Anhänger aus bislang unbekannten Gründen vom Transporter und der Anhänger wurde auf den Geh- und Radweg geschleudert. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß zwischen dem gelösten Anhänger und dem Fahrradfahrer. Hierbei wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt. Außerdem entstanden am Fahrrad, am Anhänger, einem geparkten PKW sowie am Gebäude der ansässigen Fleischerei Sachschäden. Gegen den 65-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung i.V.m. einem Verkehrsunfall sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Brake, unter der telefonischen Erreichbarkeit 04401/935-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell