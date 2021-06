Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahren unter Drogeneinfluss

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 27. Juni 2021, kontrollierten Beamte gegen 21:20 Uhr einen Pkw-Fahrer in der Bismarckstraße in Delmenhorst.

Während der Kontrolle schöpften sie den Verdacht einer möglichen Drogenbeeinflussung. Der 25-jährige Pkw-Fahrer aus Delmenhorst räumte einen Konsum von Marihuana in den letzten 48 Stunden ein.

Ein Arzt entnahm dem Mann in der Folge eine Blutprobe. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt.

Gegen den 25-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell