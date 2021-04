Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Festnahme am Flughafen Stuttgart - 70 Tage Haft

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Die Bundespolizei nahm Anfang der Woche einen von der Staatsanwaltschaft Stuttgart gesuchten Straftäter fest. Der Gesuchte war zuvor mit dem Flugzeug aus Istanbul kommend am Flughafen Stuttgart gelandet. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen den 28-jährigen türkischen Staatsangehörigen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Körperverletzung vorlag. Da der Festgenommene die Geldstrafe in Höhe von 2100.- Euro nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagen in die nächste Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell