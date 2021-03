Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: 23.400 Euro in BH eingenäht - Feststellung an der Sicherheitskontrolle am Flughafen Stuttgart

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

In der vergangenen Woche wurden bei einer 60-jährigen Türkin, die vom Stuttgarter Flughafen in die Türkei ausreisen wollte, insgesamt 36.600 Euro Bargeld an der Luftsicherheitskontrolle festgestellt. Im Rahmen der durchgeführten Luftsicherheitskontrolle wurden bei der Frau 23.400 Euro Bargeld, eingenäht in ihrem BH, und weitere 13.200 Euro im Handgepäck festgestellt. Die hinzugezogene Bundespolizei nahm den Sachverhalt auf und übergab diesen zuständigkeitshalber an den Zoll, der ein Bußgeldverfahren aufgrund der Nichtanmeldung von Barmitteln einleitete. Beträge über 10.000 Euro müssen bei der Ein- oder Ausreise ins Drittland beim Zoll schriftlich angemeldet werden. Die Person muss nun mit einem Bußgeld im mittleren 4-stelligen Bereich rechnen.

