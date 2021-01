Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Bundespolizei nimmt in der S-Bahn S2 in Filderstadt-Bernhausen einen gesuchten Straftäter fest - Haft

Bundespolizeiinspektion Flughafen StuttgartBundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Am vergangenen Samstagvormittag (02.01.2021) konnte die Bundespolizei in der S-Bahn der Linie S2 am Bahnhof Filderstadt-Bernhausen einen gesuchten Straftäter festnehmen. Die Beamten wurden auf den 33-jährigen Rumänen aufmerksam, da dieser den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz nicht ordnungsgemäß über Mund und Nase trug. Da der Mann sich nicht ausweisen konnte, wurde er zur Identitätsfeststellung auf die Dienststelle mitgenommen. Dort kam heraus, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Kempten wegen des Erschleichens von Leistungen vorlag. Der Mann hatte eine 3-monatige Freiheitsstrafe noch nicht komplett verbüßt. Er wurde zur Vollstreckung der Restfreiheitsstrafe von 8 Tagen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

Andreas Schürle

Telefon: 0711 78781 - 1020

E-Mail: pressestelle.flughafen.stuttgart@polizei.bund.de

https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell