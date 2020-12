Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Bundespolizei nimmt wegen versuchten Totschlags gesuchten Straftäter fest

Am vergangenen Samstagmittag (26.12.2020) konnte die Bundespolizei einen gesuchten Straftäter festnehmen. Der Mann war zuvor mit einem Flugzeug aus Barcelona am Stuttgarter Flughafen gelandet und wurde einer Kontrolle unterzogen. Gegen den 55-jährigen gambischen Staatsangehörigen lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen versuchten Totschlags vor. Der Mann hatte eine 7-jährige Freiheitsstrafe noch nicht komplett verbüßt. Er wurde zur Vollstreckung der Restfreiheitsstrafe von 1055 Tagen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

