Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verfolgungsfahrt mit mehreren Straßenverkehrsgefährdungen - Zeugenaufruf

Hettenleidelheim und RamsenHettenleidelheim und Ramsen (ots)

Ein 56-jähriger Mann aus Eisenberg versuchte sich am Samstag den 28.11.20 um 18:16 Uhr in Hettenleidelheim einer Streife der Polizeiinspektion Grünstadt zu entziehen, als dieser mit seinem Pkw kontrolliert werden sollte. Der Mann hielt nicht an und gab sofort Gas. Auf seiner Flucht vor der Polizei raste der Mann mit erheblich überhöhten Geschwindigkeiten zunächst ziellos durch Hettenleidelheim. Der Mann raste schließlich über die K74 nach Ramsen, wo er ebenfalls ziellos Straßen abfuhr. In einer Sackgasse ging es für den Mann nicht mehr weiter. Er konnte hier vorläufig festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt und nach eigenen Angaben Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert hat. Zudem war sein Pkw nicht zugelassen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Pkw wurde durch die Beamten mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Durch die Fahrweise des Mannes wurden mehrere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet. Die Polizei bittet Betroffene sich auf hiesiger Dienststelle zu melden (B.H.).

