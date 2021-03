Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.03.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: Diebesgut aufgefunden

Bereits am 13. Februar entdeckten Spaziergänger Diebesgut in Buchen, von dem nun die ursprünglichen Besitzer gesucht werden. Passanten waren am besagtem Samstag gegen 17 Uhr in der Mühltalstraße unterwegs. Hierbei entdeckten sie bei dem dortigen Stromverteilerhäuschen mehrere Gegenstände. Nun steht fest, dass diese zumindest zum Teil gestohlen wurden. Die Polizei bittet nun Personen, denen Gegenstände entwendet wurden und diese auf den Bildern wiederentdecken, sich beim Polizeirevier Buchen Telefon 06281 9040, zu melden.

