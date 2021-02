Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Bundespolizei nimmt am Flughafen Stuttgart gesuchte Straftäterin fest- 1 Jahr und 6 Monate Haft

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Die Bundespolizei konnte am gestrigen Mittwochmittag (10.02.2021)eine von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe gesuchte Straftäterin festnehmen. Die Gesuchte war mittags mit dem Flugzeug aus Istanbul kommend am Flughafen Stuttgart gelandet. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen die 29-jährige türkische Staatsangehörige ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen Betruges vorlag. Nach der Verhaftung wurde die Straftäterin in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Sie muss nun die Gesamtfreiheitstrafe von einem Jahr und sechs Monaten dort verbüßen.

