POL-VIE: Nettetal-Breyell: Radfahrende Seniorin nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste eine 80-jährige Seniorin nach einem Verkehrsunfall ins Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei fuhr die Radfahrerin am Mittwoch gegen 14:00 Uhr zunächst auf dem Radweg der Lobbericher Straße in Richtung Breyell. In dieselbe Richtung war ein 78-jähriger Autofahrer aus Schwalmtal unterwegs. Nach Zeugenangaben soll die Radfahrerin an der Einmündung Schaager Straße plötzlich und ohne auf den Verkehr zu achten auf den Fußgängerüberweg gefahren sein. Hier wurde sie vom Pkw erfasst./ah (532)

