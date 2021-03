Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrradfahrerin schwer gestürzt

Bad Hönningen (ots)

Am Dienstagabend stürzte eine 27-jährige Fahrradfahrerin aus Bad Hönningen in der Kolpingstraße und zog sich erhebliche Verletzungen zu, so dass sie in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden musste.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell