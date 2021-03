Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe

Linz am Rhein (ots)

In der Nacht zum Dienstag beschädigten unbekannte Täter die Schaufensterscheibe eines Ladenlokals in der Asbacher Straße in Linz. An der Scheibe konnten ca. 3cm große Beschädigungen festgestellt werden, die unter Umständen auf einen Beschuss mit Gasdruck schließen lassen. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell