Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung im Amtspfortenkreisel

Stadthagen (ots)

Am Sonntag, den 20.06.21, gegen 17.35 Uhr, beobachtete eine Zeugin, wie vier Pkw laut hupend in den Amtspfortenkreisel an der Habichhorster Straße einfuhren und dort mit hoher Geschwindigkeit einige Runden im Kreisverkehr fuhren. Offensichtlich wollten die Fahrzeugführer mit dieser Art der übermäßigen Straßenbenutzung für Aufmerksamkeit sorgen. Als dann ein älterer Herr mit seinem Pkw (SUV) von der Obernstraße kommend in den Kreisverkehr einfuhr, wurde dieser vermutlich "bedrängt" und blieb kurz stehen. Die vier Pkw verließen dann zügig den Kreisverkehr in Richtung am Stadtpark mit quietschenden Reifen und fuhren davon. Die Zeugin konnte sich einige Fahrzeugdetails und Kennzeichenfragmente merken und meldete den Vorfall der Polizei. Ergänzend werden jetzt noch weitere Zeugen des Vorfalles gebeten, sich unter Tel. 05721 / 40040 beim Polizeikommissariat Stadthagen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell