POL-NI: E-Bike gestohlen

Die Polizei Bückeburg sucht mögliche Zeugen, die den Diebstahl eines schwarzen E-Bike/Pedelec am Donnerstag den 17. Juni in der Zeit von 17.00 bis 18.00 Uhr beobachtet haben.

Das Zweirad der Marke Raymon war in Bückeburg, Bereich Am Oberstenhof/Apotheke, an einer dortigen Straßenlaterne mit einem Faltschloss gesichert gewesen.

Das Fahrrad, mit einem Zeitwert von ca. 2.500 Euro, ist mit einer Satteltasche ausgerüstet.

Hinweise nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, entgegen.

