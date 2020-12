Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (466/2020) Papiercontainer brennt in der Hannoverschen Straße - Hausfassade beschädigt, Ursache unbekannt

GöttingenGöttingen (ots)

Göttingen, Hannoversche Straße Sonntag, 20. Dezember 2020, gegen 00.50 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Vor einem Haus in der Hannoverschen Straße in Göttingen ist Sonntagnacht (20.12.20) ein 1.100 Liter fassender Altpapiercontainer komplett ausgebrannt. Durch die enorme Hitzentwicklung wurde die unmittelbar angrenzende Fassade des Mehrfamilienhauses beschädigt. Mehrere Bewohner bemerkten den Brandgeruch und alarmierten die Feuerwehr. Warum das Feuer ausbrach, ist noch ungeklärt. Die Ermittlungen dazu dauern an. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht bislang nicht fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Göttingen, Telefon 0551/491-2115.

