POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kiosk aufgebrochen - Diebstahl von Baustelle - Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl von Baustelle

Von einer Großbaustelle in der Haller Straße wurden zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr und Freitagmorgen, 07:15 Uhr, eine Dewalt Stichsäge mit Ladekabel und zwei Akkus, ein Dewalt Baustellenradio und ein Jola Laser-Entfernungsmesser im Gesamtwert von etwa 850 Euro entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Geräte nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Michelfeld: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Am Freitag um 11 Uhr wollte in der Limbachstraße ein 72-jähriger Mann von seinem Pedelec absteigen. Hierbei stürzte er und verletzte sich schwer. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gaildorf: Kiosk aufgebrochen

Zwischen Donnerstagmorgen, 11 Uhr und Freitagmorgen, 09:45 Uhr, wurde in der Straße Kocherweise die Eingangstür eines dortigen Kiosks aufgebrochen. Aus dem Kiosk wurde eine Packung Eis, diverse Spirituosen und ein Schlüssel entwendet. Mit dem entwendeten Schlüssel wurde ein in der Nähe befindliches Getränkelager aufgeschlossen und daraus ebenfalls Spirituosen entwendet. Zudem wurde eine Kühltruhe offenstehen gelassen, so dass die darin befindlichen Lebensmittel verdorben sind. Der Gesamtschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

