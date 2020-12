Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (465/2020) Außenspiegel abgetreten - 22 Autos in Hann. Münden mutwillig beschädigt, Tatverdächtiger nach Zeugenhinweisen von Polizei ergriffen

GöttingenGöttingen (ots)

Hann. Münden, Am Entenbusch Freitag, 18. Dezember 2020, gegen 23.30 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Nach Hinweisen aus der Bevölkerung haben Beamte der Polizei Hann. Münden Freitagnacht (18.12.20) einen mutmaßlichen Sachbeschädiger noch in Tatortnähe ergriffen. Der 30 Jahre alte Mann aus Hann. Münden ist dringend verdächtig, kurz zuvor in der Straße "Am Entenbusch" die Außenspiegel von 22 geparkten Autos abgetreten bzw. abgeschlagen zu haben. Er stand zur Tatzeit unter Alkoholeinfluss. Anwohner waren durch lauten Krach auf das Treiben des 30-Jährigen aufmerksam geworden und hatten die Polizei alarmiert.

Der mutmaßliche Sachbeschädiger konnte wenig später von der Polizei im Nahbereich angetroffen werden. Auf Ansprechen reagierte der 30-Jährige sofort aggressiv und beleidigte die Beamten fortwährend. Mithilfe angeforderter Unterstützung überwältigten ihn die Polizisten und transportierten ihn zur Dienststelle in der Welfenstraße. Hier wurde dem Mündener eine Blutprobe entnommen, bevor er man ihn bis zum Morgen zur Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle unterbrachte.

