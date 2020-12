Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (464/2020) Unfallflucht in Reinhausen - Steinmauer beschädigt und geflüchtet

GöttingenGöttingen (ots)

Gemeinde Gleichen, Ortsteil Reinhausen, Holunderweg Nacht zu Mittwoch, 9. Dezember 2020

REINHAUSEN (jk) - Mutmaßlich beim Wenden hat ein unbekanntes Fahrzeug in der Nacht zum 9. Dezember (Mittwoch) im Holunderweg in Reinhausen (Landkreis Göttingen) eine Grundstücksmauer beschädigt. Bei der Kollision wurden mehrere Steine verschoben, einer fiel auf die Straße. Der verursachte Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Die gerufene Polizei stellte an der Unfallstelle eine schwarze Abdeckkappe aus Kunststoff sicher, die zum gesuchten Unfallfahrzeug gehören dürfte. Möglicherweise handelte es sich um einen LKW. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedland unter Telefon 05504/937900 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell