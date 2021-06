Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pedelecfahrerin verletzt

Bückeburg (ots)

(ma)

Eine 68jährige Fahrerin eines Pedelec ist am Montag gegen 18.55 Uhr beim Befahren des Verkehrskreisels an der Scheier Straße in Bückeburg von einem einfahrenden Pkw Seat einer 55jährigen Bückeburgerin übersehen und angefahren worden.

Die Zweiradfahrerin aus Bückeburg zog sich durch den Anstoß mit dem Pkw bzw. den darauffolgenden Sturz eine Kopfverletzung zu und wurde in das Klinikum verbracht. Nach einer Untersuchung konnte die Bückeburgerin mit leichten Verletzungen das Klinikum wieder verlassen.

Gegen die Pkw-Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

