Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Anrufe falscher Polizeibeamter

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montagnachmittag, 21.06.2021, wurden der Polizei Nienburg erneut mehrere Anrufe sogenannter falscher Polizeibeamter gemeldet. Betroffen waren Anwohnende im Stadtgebiet, unter anderem eine 91-jährige Frau, die sich von dem Anrufer, ein angeblicher Kriminalpolizist Herr Baumann aber nicht täuschen ließ. "Sie reagierte richtig, beendete sofort eigenständig das Telefonat und meldete sich bei der echten Polizei." lobte Pressesprecherin Andrea Kempin von der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg ihr Verhalten. "Auch in den anderen Fällen ließen die Betroffenen sich nicht täuschen. Der Polizei sind bislang keine Fälle zu gestern bekannt, in denen die Täter Erfolg hatten."

Sie können sich vor Anrufen falscher Polizeibeamten schützen, indem Sie sich an folgende Hinweise halten:

Die echte Polizei wird Sie NIE mit der "110" anrufen. Die echte Polizei wird Sie NIE anrufen und nach Bargeld oder Wertgegenständen fragen, geschweige denn um Herausgabe hiervon bitten. Geben Sie Fremden keine Auskünfte über vorhandenes Bargeld oder Wertgegenstände oder eigene sensible Daten. Beenden Sie umgehend derartige Telefonate und legen Sie auf! Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Nehmen Sie Kontakt zu einer Polizeidienststelle in Ihrer Wahl auf und schildern Sie die Situation. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an eine fremde Person. Sprechen Sie im Freundes- und Familienkreis über die Betrugsform. Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen, denn Vornamen können Hinweise auf das Lebensalter geben!

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell