POL-NI: Leese - Auffahrunfall mit einer verletzten Person

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montag, den 21.06.2021, gegen 14.40 uhr ereignete sich an der B441/Loccumer Straße in Höhe Kampstraße/Bahlweg ein Auffahrunfall mit zwei beteiligten PKW.

Ein 49-jähriger Petershäger befuhr die Loccumer Straße in Fahrtrichtung Leese, als er in Höhe Kampstraße/Bahlweg mit seinem Ford verkehrsbedingt aufgrund eines vorausfahrenden, abbiegenden Fahrzeuges anhalten musste. Ein dahinter befindlicher 42-jähriger Hoyaraner übersah den Anhaltevorgang und fuhr mit seinem Wagenbouw auf den Ford auf. An beiden PKW entstand Sachschaden. Der Mann aus Petershagen wurde durch den Aufprall zudem leicht verletzt, lehnte eine ärztliche Behandlung vor Ort jedoch ab. Beide PKW waren weiterhin fahrbereit, sodass es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen kam.

