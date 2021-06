Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Marklohe/Oyle - Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW

Nienburg (ots)

(KEM) Am Samstag, den 19.06.2021, gegen 08.40 Uhr ereignete sich auf der Oyler Straße in Marklohe in Höhe der Auffahrt zu B6 Fahrtrichtung Hannover ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Eine 55-jährige Frau aus Wagenfeld befuhr mit ihrem PKW Toyota die Oyler Straße von Oyle in Richtung Marklohe und beabsichtigte nach links auf die Auffahrt zur B6, Fahrtrichtung Hannover, abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang übersah sie einen entgegenkommenden PKW BMW, dessen 46-jährige Fahrzeugführerin aus Steyerberg die Oyler Straße von Marklohe in Richtung Oyle befuhr. Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen den PKW. Die Fahrerin des BMW wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, die Hinzuziehung eines RTW wurde jedoch abgelehnt. Die Fahrerin des Toyota gab an, unverletzt zu sein. Beide PKW wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Ausgelaufene Kühlflüssigkeit wurde abgebunden und die Unfallstelle war gegen 10.10 Uhr wieder geräumt.

