Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Körperverletzung und Sachbeschädigung

Rinteln (ots)

(ne) In Rinteln im Niedersachsenweg kam es am Samstagmorgen gegen 04:30 Uhr zunächst zu Streitigkeiten zwischen einem 19-jährigen Rintelner und anderen Heranwachsenden sowie Jugendlichen. Diese eskalierten in einer Körperverletzung durch Schubsen mit Sturz zum Nachteil einer 15-jährigen aus Rinteln, welche dadurch Abschürfungen am Körper erlitt.

Weiterhin kam es im Nachbereich im Niedersachsenweg in der Zeit von Freitag, 18.06.2021, 20:00 Uhr bis Samstag, 19.06.2021, 08:30 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem in einer Garageneinfahrt geparkten schwarzen Pkw BMW, welcher an der Beifahrerseite durch bisher unbekannte Personen beschädigt wurde. Schadenshöhe 200,00 Euro.

Jeweilige Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

