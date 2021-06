Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ab ins Beet

Bückeburg (ots)

(PP) Ob ein 60-jähriger Rintelner die gleichnamige TV-Sendung im Sinn hatte, als er am 17.06. gegen 21:10 Uhr mit seinem PKW vom Unterwallweg in Bückeburg kommend nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen wollte und dabei nach Zeugenaussagen nach rechts über die dort befindlichen Rabatte abkürzte, ist nicht bekannt. Als wahrscheinlichere Ursache stellte sich für die alarmierten Polizeibeamten allerdings die erhebliche Alkoholbeeinflussung des Autofahrers dar, der bei der Sachverhaltsaufnahme einen stattlichen AAK-Wert von über 3 Promille ins "Röhrchen" pustete.

