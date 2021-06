Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Versuchter Einbruch in Versicherungsgebäude

Nienburg

(Haa) Bisher unbekannte Täter haben in dem Zeitraum von Freitag, den 11.06.2021 bis Dienstag, den 15.06.2021 versucht, in das Gebäude der AOK-Versicherung in der Großen Drakenburger Straße 5, einzubrechen. Über die außen liegende Fluchttreppe gelangten die Beschuldigten auf das Dach des Gebäudes. Dort versuchten sie durch eine Lichtkuppel in das Innere des Objektes zu gelangen. Vermutlich aufgrund der guten Sicherung des Fensters misslang der Einbruch. Während der Tatortaufnahme fanden Polizeibeamte eine graue Wollmütze der Marke Lacoste am Tatort. Diese wurde wahrscheinlich von dem Täter dort verloren. Die Polizei in Nienburg bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 05021/97780 zu melden.

